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Коннор Бедард пока не близок к возвращению в состав «Чикаго» после травмы

Коннор Бедард пока не близок к возвращению в состав «Чикаго» после травмы
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Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джефф Блэшилл сообщил, что форвард Коннор Бедард пока далёк от возобновления тренировок с командой. Новый капитан «Чикаго» восстанавливается после операции на плече, перенесённой 9 июля.

В минувшем регулярном чемпионате Бедард набрал 75 (30+45) очков в 69 матчах. За три сезона в НХЛ на его счету 203 (75+128) очка в 219 играх. В межсезонье «Чикаго» подписал новый контракт с Коннором Бедардом на пять лет с кэпхитом $ 15 млн.

В прошлом сезоне «Чикаго» не попал в плей-офф Национальной хоккейной лиги. В 82 матчах регулярки команда одержала 29 побед и набрала 72 очка.

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