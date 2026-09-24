Коннор Бедард пока не близок к возвращению в состав «Чикаго» после травмы

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джефф Блэшилл сообщил, что форвард Коннор Бедард пока далёк от возобновления тренировок с командой. Новый капитан «Чикаго» восстанавливается после операции на плече, перенесённой 9 июля.

В минувшем регулярном чемпионате Бедард набрал 75 (30+45) очков в 69 матчах. За три сезона в НХЛ на его счету 203 (75+128) очка в 219 играх. В межсезонье «Чикаго» подписал новый контракт с Коннором Бедардом на пять лет с кэпхитом $ 15 млн.

В прошлом сезоне «Чикаго» не попал в плей-офф Национальной хоккейной лиги. В 82 матчах регулярки команда одержала 29 побед и набрала 72 очка.