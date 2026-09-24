«Такие игры радуют». Жафяров — о результативной победе «Нефтехимика» над «Ладой»

Нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров высказался о победе в матче с «Ладой» (7:3) и отметил атакующий характер игры. Форвард отметился дублем и результативной передачей.

— Хотелось бы поздравить болельщиков с этой победой! Такая классная игра получилась, с обилием голов — такие встречи только радуют. Тем более когда положительный результат, поэтому эмоции классные. Но впереди сложная поездка, сейчас у нас есть время передохнуть и подготовиться к ней.

— Тот факт, что пропустили первыми, как-то придал эмоций, завёл команду, что столько забили?

— Да тут не угадаешь, кто первый забьёт. Поэтому на каждый гол надо стараться реагировать правильно. На забитые и на пропущенные. Хорошо, что мы так среагировали на первый гол, да и в третьем периоде, также пропустив несколько шайб, мы не позволили сопернику дальше продолжить натиск, — цитирует Жафярова пресс-служба клуба.