«Такие игры радуют». Жафяров — о результативной победе «Нефтехимика» над «Ладой»

Нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров высказался о победе в матче с «Ладой» (7:3) и отметил атакующий характер игры. Форвард отметился дублем и результативной передачей.
— Хотелось бы поздравить болельщиков с этой победой! Такая классная игра получилась, с обилием голов — такие встречи только радуют. Тем более когда положительный результат, поэтому эмоции классные. Но впереди сложная поездка, сейчас у нас есть время передохнуть и подготовиться к ней.
— Тот факт, что пропустили первыми, как-то придал эмоций, завёл команду, что столько забили?
— Да тут не угадаешь, кто первый забьёт. Поэтому на каждый гол надо стараться реагировать правильно. На забитые и на пропущенные. Хорошо, что мы так среагировали на первый гол, да и в третьем периоде, также пропустив несколько шайб, мы не позволили сопернику дальше продолжить натиск, — цитирует Жафярова пресс-служба клуба.
- 25 сентября 2026
-
17:12
-
17:00
-
16:51
-
16:30
-
16:09
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:13
-
14:52
-
14:35
-
14:21
-
14:00
-
13:44
-
13:21
-
13:17
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:33
-
12:20
-
12:00
-
11:55
-
11:43
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
10:53
-
10:40
-
10:28
-
10:15
-
10:03
-
09:50
-
09:45
-
09:30