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«Такие игры радуют». Жафяров — о результативной победе «Нефтехимика» над «Ладой»

«Такие игры радуют». Жафяров — о результативной победе «Нефтехимика» над «Ладой»
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Нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров высказался о победе в матче с «Ладой» (7:3) и отметил атакующий характер игры. Форвард отметился дублем и результативной передачей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
7 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Карпов (Чивилёв, Леонтьев) – 05:51 (5x5)     1:1 Белозёров (Митякин) – 12:04 (5x5)     2:1 Николишин (Белозёров, Жафяров) – 20:18 (5x5)     3:1 Точилкин (Петунин, Артемьев) – 24:41 (5x5)     4:1 Жафяров (Тянулин) – 32:45 (5x4)     5:1 Федотов (Бикмуллин, Петунин) – 36:16 (5x4)     6:1 Надворный (Николишин, Кол) – 36:51 (4x5)     6:2 Чивилёв (Шакиров, Макаров) – 40:49 (5x5)     6:3 Шакиров (Чивилёв) – 43:56 (5x5)     7:3 Жафяров (Белозёров, Кол) – 46:00 (5x5)    

— Хотелось бы поздравить болельщиков с этой победой! Такая классная игра получилась, с обилием голов — такие встречи только радуют. Тем более когда положительный результат, поэтому эмоции классные. Но впереди сложная поездка, сейчас у нас есть время передохнуть и подготовиться к ней.

— Тот факт, что пропустили первыми, как-то придал эмоций, завёл команду, что столько забили?
— Да тут не угадаешь, кто первый забьёт. Поэтому на каждый гол надо стараться реагировать правильно. На забитые и на пропущенные. Хорошо, что мы так среагировали на первый гол, да и в третьем периоде, также пропустив несколько шайб, мы не позволили сопернику дальше продолжить натиск, — цитирует Жафярова пресс-служба клуба.

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