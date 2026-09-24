Экс-игрок НХЛ рассказал, какой стадион ему напоминает «СКА Арена»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Бретт Мюррей сравнил «СКА Арену» со стадионами Национальной хоккейной лиги.

– Можете сравнить «СКА Арену» с аренами НХЛ?

– Не сказал бы, что она похожа на конкретную арену в лиге. Неожиданно, она немного напоминает мне арену в Мангейме – тем, как сидения наверху как будто нависают над тобой, – сказал Мюррей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

«СКА Арена» в Санкт-Петербурге официально признана одной из крупнейших ледовых арен мира. Вместимость арены составляет до 21 500 — 22 300 зрителей на хоккейных матчах и до 23 тыс. зрителей на концертах и шоу.