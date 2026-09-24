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«Очень техничная лига». Бывший игрок НХЛ оценил уровень игры в КХЛ

«Очень техничная лига». Бывший игрок НХЛ оценил уровень игры в КХЛ
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Нападающий «Шанхайских Драконов» Бретт Мюррей высоко оценил уровень Континентальной хоккейной лиги.

– Как вам игровой стиль КХЛ? Многие называют её второй лучшей лигой в мире, при этом отмечают, что разрыв с НХЛ уже не так велик, каким был несколько лет назад.
– Да, согласен. Это очень техничная лига. Здесь высокий уровень владения шайбой, никто не торопится поскорее с ней расстаться. Много быстрых игроков. Нет чего-то, чего бы я не ожидал. Хотя, может, КХЛ даже чуть лучше, чем я ожидал. Это очень хорошая лига. Счастлив быть здесь. Надеюсь, у меня получится продолжать помогать команде, – сказал Мюррей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Бреттом Мюрреем читайте на «Чемпионате»:
«В России чувствую себя безопасно. Тут чисто и красиво». Интервью с канадцем из «Шанхая»
Эксклюзив
«В России чувствую себя безопасно. Тут чисто и красиво». Интервью с канадцем из «Шанхая»