«Очень техничная лига». Бывший игрок НХЛ оценил уровень игры в КХЛ

Нападающий «Шанхайских Драконов» Бретт Мюррей высоко оценил уровень Континентальной хоккейной лиги.

– Как вам игровой стиль КХЛ? Многие называют её второй лучшей лигой в мире, при этом отмечают, что разрыв с НХЛ уже не так велик, каким был несколько лет назад.

– Да, согласен. Это очень техничная лига. Здесь высокий уровень владения шайбой, никто не торопится поскорее с ней расстаться. Много быстрых игроков. Нет чего-то, чего бы я не ожидал. Хотя, может, КХЛ даже чуть лучше, чем я ожидал. Это очень хорошая лига. Счастлив быть здесь. Надеюсь, у меня получится продолжать помогать команде, – сказал Мюррей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.