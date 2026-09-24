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Канадский игрок ответил на вопрос, были ли у него опасения перед переездом в КХЛ

Канадский игрок ответил на вопрос, были ли у него опасения перед переездом в КХЛ
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Нападающий «Шанхайских Драконов» Бретт Мюррей рассказал об опасениях перед переездом в Россию и заявил, что следит за окружающей обстановкой.

– Многие игроки отказываются ехать в КХЛ по соображениям безопасности, кто-то из легионеров меняет клубы внутри лиги. У вас не было опасений?
– Стараюсь следить за тем, что происходит вокруг. Но клуб делает всё, чтобы мы и наши семьи чувствовали себя безопасно. Здесь с этим отлично справляются, это делает жизнь гораздо легче. Политика политикой, но я счастлив, что могу сосредоточиться на хоккее. Этим и занимаюсь, – сказал Мюррей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Бреттом Мюрреем читайте на «Чемпионате»:
«В России чувствую себя безопасно. Тут чисто и красиво». Интервью с канадцем из «Шанхая»
Эксклюзив
«В России чувствую себя безопасно. Тут чисто и красиво». Интервью с канадцем из «Шанхая»