Канадский игрок ответил на вопрос, были ли у него опасения перед переездом в КХЛ

Нападающий «Шанхайских Драконов» Бретт Мюррей рассказал об опасениях перед переездом в Россию и заявил, что следит за окружающей обстановкой.

– Многие игроки отказываются ехать в КХЛ по соображениям безопасности, кто-то из легионеров меняет клубы внутри лиги. У вас не было опасений?

– Стараюсь следить за тем, что происходит вокруг. Но клуб делает всё, чтобы мы и наши семьи чувствовали себя безопасно. Здесь с этим отлично справляются, это делает жизнь гораздо легче. Политика политикой, но я счастлив, что могу сосредоточиться на хоккее. Этим и занимаюсь, – сказал Мюррей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.