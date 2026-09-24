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«Прекрасная страна!» Канадский легионер «Шанхая» — о России

«Прекрасная страна!» Канадский легионер «Шанхая» — о России
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Нападающий «Шанхайских Драконов» Бретт Мюррей заявил, что чувствует себя в безопасности в России и отметил красоту Санкт-Петербурга.

— Как вам в России?
— Это прекрасная страна! Мы провели немного времени в Москве, а сейчас у нас появилось немного времени, чтобы прогуляться по Санкт-Петербургу. Невероятный город, тут очень красиво. Здесь много людей, это большой город. Тут очень красивые здания, очень чисто. Здесь я чувствую себя безопасно. Мне всё нравится, — сказал Мюррей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В Северной Америке форвард выступал в АХЛ за «Рочестер Американс», в НХЛ — за «Баффало Сэйбрз». За 395 матчей в Американской хоккейной лиге он набрал 223 (108+115) очка.

Полную версию эксклюзивного интервью с Бреттом Мюрреем читайте на «Чемпионате»:
«В России чувствую себя безопасно. Тут чисто и красиво». Интервью с канадцем из «Шанхая»
Эксклюзив
«В России чувствую себя безопасно. Тут чисто и красиво». Интервью с канадцем из «Шанхая»