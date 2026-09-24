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«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Максимом Быковым

«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Максимом Быковым
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«Ак Барс» подписал одностороннее соглашение с нападающим Максимом Быковым. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на один сезон.

В июле «барсы» заключили с Быковым пробный контракт – с того момента форвард провёл за команду три матча в регулярном чемпионате.

Суммарно нападающий провёл в КХЛ 40 игр и набрал 5 (4+1) очков при показателе полезности «+2». В ВХЛ форвард выступал за «Барс» и «Нефтяник»: в 235 матчах игрок набрал 119 (66+53) очков при показателе полезности «+34». В МХЛ на счету нападающего 115 матчей и 80 (42+38) набранных очков в составе «Ирбиса».

В составе «Ак Барса» Быков стал серебряным призёром чемпионата России (2023), с «Нефтяником» завоевал Кубок Петрова (2024), с «Ирбисом» стал двукратным бронзовым призёром чемпионата МХЛ (2021, 2022).

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