Низамеев — об игре «Трактора»: реализации сильно не хватает, но всё станет нормально

Нападающий «Трактора» Артемий Низамеев высказался об игре челябинской команды в текущем сезоне КХЛ.

— Как настроение в команде перед матчем со СКА?

— Считаю, каждый матч важен. Мы проигрывали встречи в одну шайбу, где-то она не залетала. Думаю, завтра на эмоциональном подъёме можем очень хорошо сыграть.

— Ты согласен с тем, что команда добавляет в качестве игры с каждым матчем несмотря на то, что реализации не хватает?

— Конечно! Реализации очень сильно не хватает, но по сравнению с предсезонными матчами и первой игрой с «Локомотивом» по качеству всё намного лучше. Мы хорошо играем во всех зонах. Нужно подтянуть результативность. Приходит опыт, мы добавляем с каждой игрой. Со временем всё станет нормально.

— Ты один из немногих форвардов, кто отличился в этом сезоне. Много забивают защитники. Сталкивался ли ты ранее с таким перекосом результативности в сторону игроков обороны?

— Не думаю, что это важно. Главное — чтобы команда побеждала и забивала. С нулём не уходим — уже хорошо. Конечно, хочется больше забивать и мне, и остальным нападающим. Но защитники забрасывают — это тоже хорошо.⠀

— Есть что сказать болельщикам перед завтрашней игрой?

— Ждём вас на матче со СКА! Очень ценим вашу поддержку! Спасибо, что приходите и болеете за нас, — сказал Низамеев в интервью «Чемпионату».