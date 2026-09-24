Отец нападающего «Питтсбурга» Андрея Кузьменко погиб после нападения медведя в Туве

Отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко погиб после нападения медведя в Туве, сообщает «Рен-ТВ».

62-летний Александр Кузьменко был в группе туристов, которая после сплава по реке Большой Енисей разбила лагерь на берегу в глухой тайге. В дневное время на людей напал медведь. Хищник нанёс травмы лица Кузьменко. Его на вертолёте перевезли в город Кызыл, где в реанимации он скончался.

Кузьменко много лет занимался подготовкой хоккеистов. Среди его воспитанников — сын Андрей Кузьменко, выступающий за «Питтсбург», хоккеисты КХЛ Никита Коростелёв и Даниил Григорьев, а также играющий в ВХЛ Александр Пелевин.