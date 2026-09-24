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«Страшная трагедия». Роман Ротенберг отреагировал на смерть отца Андрея Кузьменко

«Страшная трагедия». Роман Ротенберг отреагировал на смерть отца Андрея Кузьменко
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Первый вице-президент ФХР и член Совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг отреагировал на смерть отца нападающего «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко, погибшего после нападения медведя в Туве.

«Страшная трагедия. Не стало Александра Григорьевича Кузьменко. Александр Григорьевич посвятил жизнь детскому хоккею. Работал в школах «Белые медведи» и «Северная звезда», в последние годы — в Национальном хоккейном центре. Он воспитал многих хоккеистов, среди которых Никита Коростелёв, Даниил Григорьев, Александр Пелевин и, конечно, его сын Андрей — игрок сборной России.

Я много общался и с Андреем, и с Александром Григорьевичем. Он был настоящим хоккейным человеком, преданным своему делу, внимательным наставником и любящим отцом. Александр Григорьевич оставил после себя учеников, которым передал знания, любовь к хоккею и правильное отношение к труду. Это важнейшее наследие настоящего тренера. Приношу глубокие соболезнования Андрею, всей семье, родным и близким Александра Григорьевича, его воспитанникам и коллегам. Андрей, держись. Мы рядом. Светлая память», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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Отец нападающего «Питтсбурга» Андрея Кузьменко погиб после нападения медведя в Туве
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