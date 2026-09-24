Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи с кончиной отца Андрея Кузьменко

Федерация хоккея России выразила глубокие соболезнования нападающему «Питтсбург Пингвинз» Андрею Кузьменко и членам его семьи в связи с преждевременным уходом из жизни отца спортсмена, погибшего от нападения медведя в Туве.

«Александра Григорьевича Кузьменко не стало на 63-м году жизни. Это тяжёлая утрата для российского хоккейного сообщества. За 29-летний стаж в тренерском деле Кузьменко воспитал таких будущих звёзд хоккея, как Никита Коростелёв, Даниил Григорьев, Александр Пелевин, а также сын, Андрей Кузьменко, нападающий «Питтсбург Пингвинз». Коллектив Федерации хоккея России желает душевных сил близким Александра Григорьевича в это непростое для семьи время», — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.