Пинчук — о «Нэшвилле»: если в клубе скажут, что не готов к НХЛ, вернусь в КХЛ

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Виталий Пинчук поделился подробностями перехода в клуб НХЛ. 24-летний белорус заключил договор на год и $ 1,025 млн. Права на игрока в КХЛ принадлежат минскому «Динамо».

– Что они тебе предложили?

– Второе и третье звено, то есть атакующие звенья с хорошими партнёрами, которые будут в атаке помогать.

– Партнёров называли предположительно?

– Ну, там шесть крайних было, и все скилловые: там Стэмкос, Форсберг, Маршессо – ребята, которые в порядке. Если с ними выйти на один лёд, это будет прекрасно. По большинству сказали, что да, нужен игрок, который будет перед воротами. Я надеюсь, дадут шанс. В любом случае, если даже не дадут, я всё равно буду пробиваться там, потому что это всё на словах. В деле-то надо всё равно себя показывать в любом случае. Если где-то шанс, буду стараться за него цепляться.

– Во многих контрактах оговаривается или прописывается, что в случае, если игрок не играет в НХЛ, а, например, уезжает в АХЛ, у него остаётся возможность по своему выбору покидать вообще команду. У тебя есть такой пункт?

– У меня есть такой пункт, если спускают в АХЛ, то уже на мой выбор. То есть, если команда говорит, что всё, я не готов к НХЛ, могу уезжать. Смысл играть в АХЛ, если можно играть дома за родную страну, за родной клуб. Я не вижу, чтобы АХЛ был сильнее или даже наравне. Считаю, всё равно КХЛ сильнее, чем АХЛ.

– Ну, то есть понятно, твоя цель и то, зачем ты едешь, – это только НХЛ.

– Ну, первая ступень любого хоккеиста — это НХЛ. У любого хоккеиста из СНГ КХЛ — вторая, — цитирует Пинчука «Хоккей Беларуси».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 24-летний Пинчук набрал 66 (31+35) очков в 65 матчах. В плей-офф на его счету 7 (2+5) очков в восьми встречах.