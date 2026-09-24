Форвард «Лады» Сетдиков: Путин вдохновляет — наш, крепкий русский мужик

Форвард «Лады» Никита Сетдиков рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным и отметил личные качества политика.

«Владимир Владимирович, вот кто вдохновляет. Настоящий мужик, вообще красавец. Смотришь и прямо чувствуешь эту его внутреннюю силу. В нём есть стержень и такая мощная уверенность. Пересекались в Сочи, на юниорском чемпионате мира. Мы тогда вместе смотрели «Легенду № 17». На показе собрались все легенды прошлого, «Красная Машина», и он тоже приехал. Настоящий. Наш, крепкий русский мужик», – цитирует Сетдикова «Сила Спорта».

«Лада» одержала лишь одну победу в восьми матчах на старте сезона КХЛ.