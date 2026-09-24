В Туве завели дело после гибели отца Андрея Кузьменко при нападении медведя

Уголовное дело возбуждено в Туве по факту гибели 62-летнего мужчины из Москвы во время отдыха в Тоджинском районе республики в результате нападения медведя, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК России по региону. Погибшим оказался отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко.

По предварительным данным, житель Москвы прибыл на территорию республики с целью отдыха. Находясь на территории Тоджинского района, он подвергся нападению медведя, после чего был госпитализирован с телесными повреждениями. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался.

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