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Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов пропустит матч с «Ак Барсом»

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов пропустит матч с «Ак Барсом»
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Сегодня, 24 сентября, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Сибирь» примет казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 15:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «КХЛ ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Перерыв
1 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Попов (Яремчук) – 11:56 (5x5)     1:1 Денисенко (Миллер, Стась) – 16:42 (5x4)    

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов пропустит матч с «Ак Барсом». Ранее главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков заявил, что Кузнецов получил травму в матче с «Сочи» (5:1).