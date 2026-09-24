Сегодня, 24 сентября, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Сибирь» примет казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 15:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «КХЛ ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов пропустит матч с «Ак Барсом». Ранее главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков заявил, что Кузнецов получил травму в матче с «Сочи» (5:1).