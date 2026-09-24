Плющев — о кризисе «Трактора»: это не казус прошлого сезона, а система, причём глубокая

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру «Трактора» в текущем регулярном сезоне КХЛ. Челябинский клуб занимает последнее место в таблице Востока.

— Есть ли у вас объяснение такого неудачного старта «Трактора» в КХЛ?

— Проблемы в «Тракторе» есть, и, да, они видны. Руководители клуба не сделали никаких выводов по прошлому сезону, снова доверились и доверили реализовывать ту идеологию, которую предложил тренерский штаб. Я думаю, все основные вопросы именно сюда нужно обращать. Мы предполагали, что у «Трактора» будут проблемы в сезоне, но чтобы так стартовать — никто не ожидал.

— Роль главного тренера сказывается? Может, игроки не понимают, в какой хоккей хочет играть Скотт?

— Это, скорее всего, так оно и есть. Потому что когда тренерский штаб укомплектовывается специалистами, которых увольняют из другого клуба КХЛ, и их сразу подбирает нынешний тренер, сразу создаётся впечатление, что забота не о команде, а о своих соотечественниках. Я ещё раз повторюсь, что руководители надеялись на авось. Но оказалось, что это не казус прошлого сезона, а система, причём очень глубокая.

— Когда мы можем говорить, что «Трактор» уже не поднимется? Если после 20 матчей он останется там же, можно будет сделать вывод, что сезон провален?

— Сложно сказать. Думаю, с той психологией в команде трудно рассчитывать на какие-то серьёзные результаты. Возможно, в топ-8 войти «Трактор» может, но сейчас команда находится не в том состоянии. Мы многих вещей ещё не знаем о том, что происходит в клубе. Но, наверное, недопонимание между игроками и тренерским штабом присутствует, — цитирует Плющева LiveResult.