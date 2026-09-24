Защитник «Красной Армии» дисквалифицирован на два матча за удар соперника головой об лёд

Защитник «Красной Армии» Даниил Скворцов дисквалифицирован на два матча, сообщает пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги.

«На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника команды «Красная Армия» Даниила Скворцова по п.1.39 статьи 28 дисциплинарного регламента МХЛ (совершение действия, которое представляет опасность для жизни и здоровья любого участника матча), подвергнуть его денежному штрафу и дисквалификации на два матча», — сказано в сообщении МХЛ.

Права на видео принадлежат КХЛ.

Встреча между «Красной Армией» и «Авто» завершилась победой уральского клуба со счётом 5:2.