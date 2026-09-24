Александр Овечкин провёл полноценную тренировку с «Вашингтоном»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл полноценную тренировку с командой, сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

«Алекс Овечкин оставался на льду во время всей тренировки. Это хороший знак, значит, его повреждение проходит», — написала Сильбер.

Напомним, вчера, 23 сентября, форвард провёл на льду лишь 15 минут, после чего закончил тренировку. Главный тренер столичного клуба Спенсер Карбери сообщал, что клуб не стал форсировать события из-за небольшого дискомфорта хоккеиста.

Овечкин 14 сентября провёл первую тренировку с командой после возвращения из России в США. Россиянин готовится к своему 22-му сезону в НХЛ.