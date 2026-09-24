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Главный тренер «Вашингтона» допустил участие Овечкина в предсезонных матчах

Главный тренер «Вашингтона» допустил участие Овечкина в предсезонных матчах
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери допустил участие российского капитана клуба Александра Овечкина в предсезонных матчах.

«Спенсер Карбери заявил, что тот факт, что Алекс Овечкин смог откататься на протяжении всей тренировки, — хороший знак.

По его словам, есть шанс, что он сможет сыграть в предсезонных матчах, но он поговорит об этом с Джейсоном Сербусом (директор по спортивной медицине и тренер по физической подготовке «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») и посмотрит, как обстоят дела. Он не слишком обеспокоен тем, что Овечкин не сможет выйти на лёд в предсезонных встречах», — написала журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

У «Вашингтона» осталось две предсезонные игры: с «Бостон Брюинз» 26 сентября и «Филадельфией Флайерз» 27 сентября.

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