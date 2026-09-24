«Металлург» применил дисциплинарное взыскание к главному тренеру Андрею Разину

Директор ХК «Металлург» Алексей Жлоба заявил, что руководство магнитогорского клуба применило дисциплинарное взыскание к главному тренеру Андрею Разину за резкие высказывания специалиста на пресс-конференциях.

— Как руководство клуба отнеслось к эмоциональным высказываниям Андрея Разина во время послематчевых пресс-конференций?

— Хотелось бы подчеркнуть, что для ХК «Металлург» приоритетом всегда являются наши общие цели и ценности, продвижение хоккея как семейного вида спорта, пропагандирующего уважительное отношение друг к другу, не только на льду, но и в любой другой ситуации.

Поэтому были вынуждены наложить дисциплинарное взыскание на главного тренера команды Андрея Владимировича Разина. Мы работаем в первую очередь для болельщиков и считаем непозволительным для любого представителя нашей системы допускать резкие высказывания, нарушающие корпоративную этику, — приводит слова Жлобы пресс-служба «Металлурга».