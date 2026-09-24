«Ак Барс» дважды отыгрался и одержал победу над «Сибирью» по буллитам

Сегодня, 24 сентября, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Сибирь» принимала казанский «Ак Барс». Победу во встрече со счётом 3:2 Б одержали гости.

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На 12-й минуте первого периода Сергей Попов открыл счёт во встрече. На 17-й минуте Григорий Денисенко восстановил равенство в счёте. На 36-й минуте игры Миха