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Сибирь — Ак Барс, результат матча 24 сентября 2026, счет 2:3 Б, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Ак Барс» дважды отыгрался и одержал победу над «Сибирью» по буллитам
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Сегодня, 24 сентября, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Сибирь» принимала казанский «Ак Барс». Победу во встрече со счётом 3:2 Б одержали гости.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Попов (Яремчук) – 11:56 (5x5)     1:1 Денисенко (Миллер, Стась) – 16:42 (5x4)     2:1 Орлов (Никулин, Аланов) – 35:22 (5x5)     2:2 Денисенко – 58:39 (5x5)     2:3 Семёнов – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 12-й минуте первого периода Сергей Попов открыл счёт во встрече. На 17-й минуте Григорий Денисенко восстановил равенство в счёте. На 36-й минуте игры Миха