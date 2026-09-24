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Генменеджер «Питтсбурга» выразил соболезнования в связи с гибелью отца Андрея Кузьменко

Генменеджер «Питтсбурга» выразил соболезнования в связи с гибелью отца Андрея Кузьменко
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас выразил соболезнования семье нападающего Андрея Кузьменко в связи с трагической гибелью отца хоккеиста.

«Сегодня утром руководство клуба «Питтсбург Пингвинз» с глубокой скорбью узнало о кончине отца Андрея Кузьменко Александра. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Кузьменко и их близким в связи с утратой. Просим уважать право Андрея и семьи Кузьменко на неприкосновенность в это непростое время.

Сегодня утром Андрей решил побыть в окружении своих товарищей по команде и потренироваться с ними, прежде чем вернуться в Москву к своей семье. Андрей и семья Кузьменко получают полную поддержку руководства «Пингвинз», — приводит слова Дубаса пресс-служба «Питтсбурга».

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