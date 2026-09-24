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Защитник Шараканов заявлен во второй тройке нападения московского «Динамо»

Защитник Шараканов заявлен во второй тройке нападения московского «Динамо»
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Сегодня, 24 сентября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором московское «Динамо» сыграет с минскими одноклубниками. Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет тематический телеканал «KHL Prime». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе московского клуба защитник Магомед Шараканов заявлен во второй тройке нападения вместе с
Ником Меркли и Максимом Летуновым.

Состав «Динамо» М:

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