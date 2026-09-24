НХЛ объединила историю «Виннипег Джетс» и «Атланты Трэшерз»

НХЛ официально объединила статистическую историю «Виннипег Джетс», соединив выступления оригинальной команды (1979-1996), период «Атланты Трэшерз» (1999-2011) и годы клуба в Виннипеге с 2011-го. При этом история бывшей «Аризоны Койотс», которая переехала из Виннипега в 1996 году, осталась полностью обособленной. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В результате объединения обновились исторические рекорды франшизы. Легендарный форвард Дэйл Хаверчук вернул статус лучшего снайпера (379 голов) и бомбардира (929 очков) клуба, а Томас Стин стал лидером по передачам (553). Текущий нападающий «Джетс» Марк Шайфли (907 очков) может превзойти эти показатели в новом сезоне.

Руководство лиги и клуба поддержало это решение, отметив, что теперь многолетняя история хоккея в Виннипеге восстановлена как единая непрерывная летопись для нескольких поколений преданных болельщиков.