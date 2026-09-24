15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вопросов много». Гатиятулин после победы над «Сибирью» поставил команде оценку

«Вопросов много». Гатиятулин после победы над «Сибирью» поставил команде оценку
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о гостевой победе над «Сибирью» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Попов (Яремчук) – 11:56 (5x5)     1:1 Денисенко (Миллер, Стась) – 16:42 (5x4)     2:1 Орлов (Никулин, Аланов) – 35:22 (5x5)     2:2 Денисенко – 58:39 (5x5)     2:3 Семёнов – 65:00    

— После предыдущего матча говорил: «Победа есть победа». По содержанию игра дала много вопросов, на которые мы будем искать ответы. Не обесценили спасение Тимура [Билялова] при выходе три в один, проявили характер, взяли два очка.

— Против «Металлурга» и «Салавата» «Ак Барс» мощно сыграл, зато во встречах с «Ладой», «Сочи» и «Сибирью» испытал проблемы. Это недонастрой или такт