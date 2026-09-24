«Вопросов много». Гатиятулин после победы над «Сибирью» поставил команде оценку

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о гостевой победе над «Сибирью» (3:2 Б).

— После предыдущего матча говорил: «Победа есть победа». По содержанию игра дала много вопросов, на которые мы будем искать ответы. Не обесценили спасение Тимура [Билялова] при выходе три в один, проявили характер, взяли два очка.

— Против «Металлурга» и «Салавата» «Ак Барс» мощно сыграл, зато во встречах с «Ладой», «Сочи» и «Сибирью» испытал проблемы. Это недонастрой или такт