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Гатиятулин — о Денисенко: он один из лидеров, всегда заряжен на победу

Гатиятулин — о Денисенко: он один из лидеров, всегда заряжен на победу
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру форварда казанского клуба Григория Денисенко.

— Есть у вас ощущение, что Денисенко ментально изменился?
— В плане заряженности он и в том году был в порядке. Ожидали немного другого, но ушло какое-то время на адаптацию. Прошлый сезон провёл хорошо, компенсировал игру в атаке самоотверженностью, силовым давлением, поэтому не скажу, что он провёл прошлый чемпионат плохо.

В этом сезоне видно, что уже адаптировался к команде. Он один из лидеров, всегда заряжен на игру, победу, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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