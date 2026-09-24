Гатиятулин — о Денисенко: он один из лидеров, всегда заряжен на победу

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру форварда казанского клуба Григория Денисенко.

— Есть у вас ощущение, что Денисенко ментально изменился?

— В плане заряженности он и в том году был в порядке. Ожидали немного другого, но ушло какое-то время на адаптацию. Прошлый сезон провёл хорошо, компенсировал игру в атаке самоотверженностью, силовым давлением, поэтому не скажу, что он провёл прошлый чемпионат плохо.

В этом сезоне видно, что уже адаптировался к команде. Он один из лидеров, всегда заряжен на игру, победу, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.