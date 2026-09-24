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Гатиятулин оценил игру Хмелевски на фоне слухов об обмене

Гатиятулин оценил игру Хмелевски на фоне слухов об обмене
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру нападающего казанского клуба Александра Хмелевски.

— Насколько вас устраивает игра Хмелевски на фоне слухов об обмене?
— Слухи не готов комментировать. Мы ищем, как можно более эффективно использовать Сашу. В прошлом сезоне составили звено: Барабанов – Хмелевски – Денисенко. По потенциалу можно было сказать, что оно может стать одним из лучших в лиге, но в игре столкнулись с тем, что был не очень уверенный контроль шайбы. Ребята больше играли у себя в зоне.

Поэтому передвинули Сашу в край к Тодду и Семёнову. Он там проявил себя хорошо. Но сейчас новый состав, наша задача находить пути, чтобы каждый из игроков был более эффективен, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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