Гатиятулин оценил игру Хмелевски на фоне слухов об обмене

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру нападающего казанского клуба Александра Хмелевски.

— Насколько вас устраивает игра Хмелевски на фоне слухов об обмене?

— Слухи не готов комментировать. Мы ищем, как можно более эффективно использовать Сашу. В прошлом сезоне составили звено: Барабанов – Хмелевски – Денисенко. По потенциалу можно было сказать, что оно может стать одним из лучших в лиге, но в игре столкнулись с тем, что был не очень уверенный контроль шайбы. Ребята больше играли у себя в зоне.

Поэтому передвинули Сашу в край к Тодду и Семёнову. Он там проявил себя хорошо. Но сейчас новый состав, наша задача находить пути, чтобы каждый из игроков был более эффективен, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.