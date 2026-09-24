«Опять эта реализация…» Главный тренер «Сибири» — о поражении от «Ак Барса»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о домашнем поражении от «Ак Барса» (2:3 Б).

— Неплохая игра по содержанию, ребята старались. Жаль только, что не дотерпели до конца, не выиграли в основное время. А так молодцы.

— В стартовых играх видели заторможенную «Сибирь», сегодня команда звенела?

— Понимаете, если бы сегодня была победа, я бы всех похвалил, но взяли всего одно очко. Было движение, моменты, но опять эта реализация… Не хватает,