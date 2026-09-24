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«Опять эта реализация…» Главный тренер «Сибири» — о поражении от «Ак Барса»

«Опять эта реализация…» Главный тренер «Сибири» — о поражении от «Ак Барса»
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о домашнем поражении от «Ак Барса» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Попов (Яремчук) – 11:56 (5x5)     1:1 Денисенко (Миллер, Стась) – 16:42 (5x4)     2:1 Орлов (Никулин, Аланов) – 35:22 (5x5)     2:2 Денисенко – 58:39 (5x5)     2:3 Семёнов – 65:00    

— Неплохая игра по содержанию, ребята старались. Жаль только, что не дотерпели до конца, не выиграли в основное время. А так молодцы.

— В стартовых играх видели заторможенную «Сибирь», сегодня команда звенела?
— Понимаете, если бы сегодня была победа, я бы всех похвалил, но взяли всего одно очко. Было движение, моменты, но опять эта реализация… Не хватает,