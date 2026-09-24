«Он сказал: «Вопросы решайте через агента». Люзенков — о беседе с Яковлевым перед обменом

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков рассказал об уходе из команды нападающего Алексея Яковлева.

— Почему решились на расставание с Яковлевым?

— В детали вдаваться не буду, это внутренняя кухня. Алексей 13 сезонов отыграл, не буду вдаваться в статистику и какие-то моменты. Он разговаривал с руководством, потом я с ним переговорил. Он сказал: «Все вопросы решайте через агента». На этом сошлись. Поехали в поездку, пока там были, порешали по обмену, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, Яковлев в результате обмена перешёл в нижегородское «Торпедо» 21 сентября.