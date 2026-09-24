«Ак Барс» представил новый шлем голкипера Тимура Билялова

Пресс-служба казанского «Ак Барса» представила новый шлем голкипера Тимура Билялова.

«Новый шлем-стена Тимура Билялова. Первая победа есть – проверка боем пройдена», — сказано в сообщении казанского клуба.

Фото: «Ак Барс»

Фото: «Ак Барс»

Фото: «Ак Барс»

Фото: «Ак Барс»

31-летний Билялов в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиге провёл семь матчей, в которых одержал три победы с 93,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,82.

Билялов — серебряный призёр чемпионата России (2020, 2023), серебряный призёр чемпионата КХЛ (2026), бронзовый призёр чемпионата России и КХЛ (2021), серебряный призёр Олимпийских игр (2022). Лучший вратарь сезона КХЛ (2019/2020). Чемпион ВХЛ и обладатель Братины (2016).