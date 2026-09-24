Форвард «Монреаля» Демидов получил повреждение, однако вернётся в строй со дня на день

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов получил повреждение, однако вернётся в строй со дня на день. Об этом сообщил главный тренер канадской команды Мартен Сан-Луи.

Журналист Арпон Басу на своей странице в социальной сети Х поделился подробностями о ситуации у Ивана Демидова.

«Иван Демидов получил ушиб после того, как в понедельник заблокировал бросок, поэтому последние два дня (три, если считать выходной во вторник) он не выходит на лёд. Мне сказали, что завтра он выйдет на тренировку, а в субботу сыграет», — написал Басу.

Ранее форвард «Юты Маммот» Логан Кули высказался об игре Ивана Демидова.