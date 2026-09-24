Дата слушания в Спортивном арбитражном суде по апелляции ФХР ещё не назначена

Дата, когда состоится рассмотрение апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске в Спортивном арбитражном суде (CAS), ещё не назначена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Дата слушания по этому процессу ещё не назначена», — сообщил собеседник агентства.

Ранее ФХР сообщила, что отправила апелляцию 31 августа. Напомним, изначально ИИХФ отстранила сборную России от международных соревнований в феврале 2022 года.

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявлял, что интересы российской стороны в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Международной федерации хоккея (ИИХФ) представляет крупная американская юридическая компания.