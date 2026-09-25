«Все знают, что наши могут». Дементьев — об отсутствии сборной России на Матче звёзд НХЛ

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался об отсутствии сборной России на Матче звёзд НХЛ.

– Как оцените новый формат Матча звёзд, где будут представлены сборные?

– Достаточно интересно. Всё это сводится к тому, чтобы зрителям было интересно. Те форматы, которые были до этого, становятся пресными. Когда одна команда побеждает другую со счётом 9:8, становится нудно после первых пяти минут. Здесь будут играть «три на три», а у болельщиков появится симпатия к одному из коллективов, отношение будет совсем другое.

– Для вас как для зрителя отсутствие сборной России делает турнир менее зрелищным?

– К сожалению, реалии таковы, что наших хоккеистов придерживают, не определяют в одну команду. Всё равно все знают, что наши могут. Будем болеть за российских ребят, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.