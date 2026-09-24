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Валерий Белов: Разин зря расходует силы и эмоции, сейчас только начало сезона

Валерий Белов: Разин зря расходует силы и эмоции, сейчас только начало сезона
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Бывший тренер сборной России Валерий Белов оценил критику главного тренера «Металлурга» Андрея Разина в отношении лидеров команды — защитника Егора Яковлева и нападающего Владимира Ткачёва.

«Наблюдая за поведением Андрея Разина на пресс-конференциях, могу отметить, что он зря расходует силы и эмоции. Сейчас только начало сезона, команда потихоньку входит в игровой ритм. Замечу, что делает она это удачно — «Металлург» сейчас находится на первом месте в Восточной конференции. У «Металлурга» есть всё для того, чтобы играть до конца и бороться за Кубок Гагарина. Перед командой каждый год ставятся серьёзные задачи. В таком случае было бы логично постараться сохранить силы и эмоции на решающие матчи сезона», — приводит слова Белова «Сила спорта».

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