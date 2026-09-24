«Мы не имеем права проигрывать». Марат Хайруллин — о старте ЦСКА в сезоне

Нападающий ЦСКА Марат Хайруллин поделился впечатлениями от текущей выездной серии и оценил старт армейского клуба.

— В Хабаровске ты забил первый гол за ЦСКА. Насколько для тебя было важно как можно скорее это сделать как для нападающего?

— Конечно, важно. Был небольшой тяжёлый период, но партнёры и тренерский штаб поддерживали. Через работу, через старание, через командную игру получился вчера гол, с долей везения. Надеюсь, результаты будут только улучшаться и у меня, и у всей команды.

— Как удалось так удачно подставить клюшку? Кажется, шайба шла мимо створа.

— Это больше на инстинктах получилось. Шайба шла быстро, не было времени подумать, просто подставил.

— Во Владивостоке на твоём счету ещё и победный буллит. Расскажи об этом моменте.

— У меня есть свои заготовки, которые я исполняю, это была одна из них. Хороший бросок получился. До этого ещё и Дима Гамзин здорово потащил.

— За счёт чего команда смогла прибавить после сложного начала сезона?

— Мы не имеем права проигрывать, тем более дома. Не было никакого негатива, просто разбирали ошибки. Главное — командные действия. Когда мы друг за друга играем, все вместе, тогда и результат хороший, — цитирует Хайруллина пресс-служба ЦСКА.