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Андрей Козырев оценил победный матч «Северстали» с «Автомобилистом»

Андрей Козырев оценил победный матч «Северстали» с «Автомобилистом»
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Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Козырев высказался о домашней победе над «Автомобилистом» (5:2).

— Хорошая трудовая победа. Мы победили за счёт командных действий.

— Действиями нападающих вообще сегодня вы довольны?
— Да, хорошая игра была. Мы хорошо комбинировали и в концовке уже играли на результат.

— Это уже похоже на то, что вы представляли, когда строили команду в начале сезона?
— Мы работаем – я об этом говорил изначально. У нас новая команда, она только-только строится, и мы идём поступательно вперёд, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

В следующей игре «Северсталь» встретится с «Сочи» дома 26 сентября.

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