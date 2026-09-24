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Адам Фантилли продлил контракт с «Коламбусом» на общую сумму $ 82,5 млн

Адам Фантилли продлил контракт с «Коламбусом» на общую сумму $ 82,5 млн
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Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл объявил о подписании с центральным нападающим Адамом Фантилли шестилетнего контракта на общую сумму $ 82,5 млн (кэпхит $ 13,75 млн).

«У Адама Фантилли есть все качества, которые вы ищете в игроке: скорость, габариты, мастерство, а также стремление к победе. Он один из самых перспективных молодых игроков в НХЛ и важная часть того, что мы строим в «Коламбусе», так что это очень волнительный день для нашей организации и наших болельщиков», — цитирует Уодделла сайт «Коламбуса».

21-летний форвард в минувшем регулярном чемпионате провёл 82 матча, в которых отметился 59 набранными очками — 24 заброшенными шайбами и 35 результативными передачами с показателем полезности «-13».

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