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Ги Буше: у «Авангарда» 11 травмированных игроков. Это сложно объяснить словами

Ги Буше: у «Авангарда» 11 травмированных игроков. Это сложно объяснить словами
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о травмированных хоккеистах омского клуба.

«Ежедневно мы получаем не самые приятные новости, потеряли ещё одного защитника и нашего первого вратаря в прошлом матче. У нас 11 игроков травмированы, топовые ребята, и, честно говоря, за всю свою жизнь я не видел такой ситуации, это сложно объяснить словами. Никогда такого в принципе не встречал. Дело не всегда в хоккее, это просто обстоятельства, которые складываются. В этом никто не виноват, нам приходится работать с тем, что мы имеем. Но нам приходится выигрывать матчи теми ребятами, которые есть, парни очень устают, к таким нагрузкам они непривычны. Мы взяли тайм-аут в концовке, чтобы передохнуть, много молодых ребят сейчас получают новый опыт, они где-то допускают ошибки, но это нормально, они только учатся», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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