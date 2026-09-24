Буше: всё, что происходит с «Авангардом», очень вдохновляет ребят. Горжусь их игрой

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру омской команды во время проблем с составом.

«Мы находимся не в режиме обучения игроков, а в режиме выживания. Нам просто нужно пройти через эти тяжёлые времена. Но всё, что происходит с нами, очень вдохновляет ребят. Я горжусь тем, как они действуют, мы сфокусированы на том, чтобы действовать просто, и это приносит плоды. Сегодня в третьем периоде у парней кончился бензин, все играли на морально-волевых и проявили характер», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После победы над «Спартаком» омский клуб прервал серию поражений из трёх матчей.