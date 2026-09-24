«Может, семь дней, а может — три месяца». Буше — о травме вратаря «Авангарда» Серебрякова

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что сроки восстановления голкипера Никиты Серебрякова после травмы до конца неизвестны.

«Не буду углубляться в характер травмы Серебрякова, там может быть и семь дней и три месяца, всё непредсказуемо», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После победы над «Спартаком» в Москве (2:1 ОТ) омский клуб прервал серию поражений из трёх матчей. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» 28 сентября примет дома «Металлург».

Ранее Ги Буше рассказал о победной игре голкипера Ивана Просветова во встрече с московским «Спартаком».