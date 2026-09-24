Буше: самое опасное для «Авангарда» — не попасть в плей-офф. Нам необходимо набирать очки

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, что является самым опасным для омского клуба в текущем сезоне.

— Не боитесь ли вы, что Ливо и Потуральски — лидеры КХЛ по игровому времени — получают такие нагрузки в самом начале сезона?

— Самое опасное для нас, это не попасть в плей-офф, поэтому нам важно выигрывать матчи и набирать очки, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, после победы над «Спартаком» в Москве (2:1 ОТ) омский клуб прервал серию поражений из трёх матчей. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» 28 сентября примет дома «Металлург».