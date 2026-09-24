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Жамнов — о поражении «Спартака»: две детские ошибки решили исход матча

Жамнов — о поражении «Спартака»: две детские ошибки решили исход матча
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в домашнем матче с «Авангардом» (1:2 ОТ).

«Две детские ошибки решили исход матча. Ничего наигранного не было, просто мы неправильно действовали в овертайме. Это именно детские ошибки. Да и первый гол нам забили — наша детская ошибка. Но спорт такая вещь, что побеждает тот, кто меньше ошибается. Но к команде претензий у меня нет», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Спартак» встретится с «Автомобилистом» дома 26 сентября. «Авангард» 28 сентября примет дома «Металлург».

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