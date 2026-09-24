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Главный тренер «Спартака» рассказал, когда планируется возвращение Комтуа и Гальченюка

Главный тренер «Спартака» рассказал, когда планируется возвращение Комтуа и Гальченюка
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о сроках возвращения в состав московского клуба нападающих Макса Комтуа и Алекса Гальченюка.

«Мы ждём лучшей игры от наших лидеров, нам этого не хватает. Слабая результативность Порядина? Бывают такие ситуация, когда не идёт игра, но тогда надо просто работать и играть на команду, только так можно вернуться на свой уровень.

Надеюсь, травмированных Комтуа и Гальченюка увидим через неделю. Пашина есть шанс увидеть в игре за «Спартак» уже в следующем матче. В плане формы к нему претензий нет», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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