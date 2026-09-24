Результаты матчей КХЛ на 24 сентября 2026 года

Сегодня, 24 сентября, продолжился 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялось пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 24 сентября 2026 года:

«Сибирь» – «Ак Барс» — 2:3 Б;

«Торпедо» – ХК «Сочи» — 3:0;

«Северсталь» – «Автомобилист» — 5:2;

«Спартак» – «Авангард» — 1:2 ОТ;

«Динамо» М – «Динамо» Мн — 4:3 ОТ.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».