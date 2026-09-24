«Некрасивая ситуация». Брылин — о драках в матчах московского и минского «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Минск Сергей Брылин высказался о драках в играх с московскими одноклубниками.

— Вы долго играли в Америке и прекрасно знаете, что такое rivalry (принципиальное соперничество. — Прим. «Чемпионата»). До этого сезона матчи между московским и минским «Динамо» не носили такой характер, не было такого количества удалений. Травма Мелоша всё перевернула. На ваш взгляд, то, что мы видели в Санкт-Петербурге и сегодня, теперь будет на протяжении всего сезона. Ждёте такого же уровня эмоций в следующих играх?

— Думаю, это началось с плей-офф прошлого. Когда команды играют в плей-офф друг с другом, это накладывает определённый отпечаток и на встречи в следующем сезоне. Не знаю, хоккей – игра эмоциональная. Долго думал, что сказать по этому вопросу, но ничего хорошего на ум не приходит, поэтому не хочу отвечать. Это хоккей, это жизнь, всё бывает. Понятное дело, что это некрасивая ситуация. Да, это будет такое противостояние и в следующем матче, — передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.