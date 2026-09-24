Результаты матчей ВХЛ на 24 сентября 2026 года

Сегодня, 24 сентября, прошли два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 24 сентября 2026 года:

«Химик» – «Челмет» — 6:0;

«Звезда» – «Горняк-УГМК» — 2:3.

Напомним, на сегодняшний день первое место в турнирной таблице занимает «Нефтяник» с 14 очками.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.