Тренер минского «Динамо» назвал сроки возвращения главной звезды команды после травмы
Главный тренер «Динамо» Минск Сергей Брылин рассказал о сроках возвращения нападающего Сэма Энаса.
— С командой в Москву вроде бы приехал Сэм Энас. Насколько он близок к возвращению на лёд? Когда вы его ждёте в игре?
— Надеемся, в следующем матче он сможет выйти. У него небольшое повреждение. Конечно, сейчас нам его не хватает, — передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги белорусская команда 26 сентября сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами» в Санкт-Петербурге.
Ранее Сергей Брылин высказался о драках в играх с московскими одноклубниками.