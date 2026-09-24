15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер минского «Динамо» назвал сроки возвращения главной звезды команды после травмы

Тренер минского «Динамо» назвал сроки возвращения главной звезды команды после травмы
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Минск Сергей Брылин рассказал о сроках возвращения нападающего Сэма Энаса.

— С командой в Москву вроде бы приехал Сэм Энас. Насколько он близок к возвращению на лёд? Когда вы его ждёте в игре?
— Надеемся, в следующем матче он сможет выйти. У него небольшое повреждение. Конечно, сейчас нам его не хватает, — передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги белорусская команда 26 сентября сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами» в Санкт-Петербурге.

Ранее Сергей Брылин высказался о драках в играх с московскими одноклубниками.

Материалы по теме
«Некрасивая ситуация». Брылин — о драках в матчах московского и минского «Динамо»