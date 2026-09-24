Тренер минского «Динамо» назвал сроки возвращения главной звезды команды после травмы

Главный тренер «Динамо» Минск Сергей Брылин рассказал о сроках возвращения нападающего Сэма Энаса.

— С командой в Москву вроде бы приехал Сэм Энас. Насколько он близок к возвращению на лёд? Когда вы его ждёте в игре?

— Надеемся, в следующем матче он сможет выйти. У него небольшое повреждение. Конечно, сейчас нам его не хватает, — передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги белорусская команда 26 сентября сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами» в Санкт-Петербурге.

Ранее Сергей Брылин высказался о драках в играх с московскими одноклубниками.