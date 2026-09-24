Тамбиев: этот тренер думает, что Никонов умеет только бороться? Он с любым может подраться

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о провокациях в адрес нападающего Андрея Никонова со стороны хоккеистов минского клуба.

– Я бы хотел, чтобы вы отметили Андрея Никонова. Когда он был ещё моложе, он был очень эмоциональным и очень взрывным хоккеистом, который бы не сдержался тогда в подобной ситуации. Сегодня он проявил свой большой профессионализм, сумев сдержаться в том моменте и заработать для команды двойное большинство.

– Потому что мы попросили Никонова не отвечать. Он что драться не умеет? Умеет он драться. Там этот тренер думает, что он только бороться умеет? Он не бороться, а нормально умеет драться. Я это знаю. Просто мы его попросили это не делать. Он потерпел ради команды, хотя у него всё кипело и горело. Он с любым игроком без проблем там может драться. Но он поступил так ради команды. Это дорогого стоит. Молодчик Никонов, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.