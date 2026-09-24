Сегодня, 24 сентября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего сыграно семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 24 сентября 2026 года:

12:00. «Амурские Тигры» – «Крылья Советов» — 3:2 Б;

16:30. «Стальные Лисы» – «Белые Медведи» — 3:2.

17:00. МХК «Молот» – «Ирбис» — 1:4;

18:30. МХК «Спартак МАХ» – «Реактор» — 2:3 ОТ;

18:30. «Локо» – «Академия Михайлова» — 4:1;

19:00. «Красная Машина Юниор» – «СКА-1946» — 2:0;

19:00. «Красная Машина Атлант» – МХК «Динамо» СПб — 1:2.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.