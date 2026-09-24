Главный тренер московского «Динамо» назвал причину неудачной игры команды в большинстве

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев рассказал о причине неудачной игры команды в большинстве.

– Неприятный момент сегодняшнего матча – что происходит с большинством. Понятно, что за короткий срок вы потеряли трёх ключевых игроков большинства – Уила, Тертышного и Римашевского. Но насколько сложно в ходе сезона строить большинство с чистого листа, потому что на данный момент оно совсем не получается?

– Вы знаете, вот вы перечислили тех ребят, кто у нас играет в большинстве. Сейчас мы даём играть другим ребятам. Даём играть Меликову. Даём играть другим. Ну да – большинство у нас сегодня не очень хорошо получилось. Мы это видим. Немного суета. Дело даже не в том, что мы потеряли этих ребят, а вот эти два болезненных поражения… Думаю, что причина в этом. Потеряли уверенность. Добавилась суета, они суетятся, и я вижу в этом проблему. Да, потеряли Риму, Тыру, Уила, но здесь психологическая неуверенность. Хотя «четыре на три» очень неплохо разыгрывали шайбу, могли забить гол. Надо дать время. Тут сложно. Они стараются, есть и хорошие моменты, но нет завершающего броска, где-то отскок идёт не в нашу сторону. Да, игра спецбригад сегодня: они забили два гола в большинстве, мы нет. Есть о чём подумать, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.